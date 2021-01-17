國民黨議員徐巧芯公布染疫足跡遭政風調查，名嘴周玉蔻在廣播節目中洩密，卻未被衛福部長陳時中譴責，被質疑雙標。前立法委員顏寬恒接受《中時新聞網》專訪表示，「一個雙標部長本身就已不公正了，還透過媒體宣揚他們的雙標黨，號稱民主卻反民主」，他認為真正的民主就是要打倒民進黨。

【政新鮮】周玉蔻洩密陳時中不辦？顏寬恒譙「宣揚雙標黨」

顏寬恒說道，面對綠營種種作為，根本無須理會，因為人民有眼睛，接著談起遭政風調查的議員徐巧芯，他表示「兩個人不可同日而語啦，一個是被捧在手上的政治明星，一個是國民黨議員，沒被打死就不錯了，現在的政府是雙標政府，從嘴裡講出來的話也是兩套標準」。

總統蔡英文。（中時資料照）

《亞洲週刊》報導指出，蔣經國解嚴後台灣漸漸民主化，但現在的蔡政府執政猶如「寧靜的專制復辟」，對此，顏寬恒表示，這是她的手段與做法，從一開始當上黨主席到現在，沒有一項作為是符合人民期待，這就是綠營嘴臉，甚至走到最嚴重地步是關了新聞台，顏接著痛批，「這不是民進黨的神主牌嗎？創黨的神主牌不就是這樣子嗎」。

前立法委員顏寬恒。（圖／范佐意攝）

顏寬恒更怒譙蔡總統，「現在為了執政，什麼都可以不顧」，對此他表示，「她（蔡英文）就是看衰台灣人，現在還徹底分化，過去不只是做階級對立，如今已嚴重到世代及家族對立，就算造成家庭失和，也在所不惜」。

【政新鮮】周玉蔻洩密陳時中不辦？顏寬恒譙「宣揚雙標黨」

(中時新聞網)