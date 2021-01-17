布魯克林籃網的三巨頭合體之後，受害最深的除了全部的東區球隊，還有籃網後衛厄文(Kyrie Irving)。籃網背負著爭冠的外界期望，還容許厄文胡鬧下去？名人堂球星巴克利(Charles Barkley)在ESPN說：「這是厄文該長大的時候了，他必須成為一名優秀的球員。」

厄文先前鬧彆扭，擺出一副愛打不打的姿態，現在比他還厲害的哈登(James Harden)加入籃網，而且哈登又和另一位主將杜蘭特(Kevin Durant)是老友，厄文繼續胡搞難保不會讓自己遭到邊緣化。

巴克利說：「當他成為年薪4000萬美元的職業球員，就該擁有比常人更高的標準。他不能只是一個有天份的球員，他必須要成為一個優秀的、專業的球員。」

ESPN節目主持人史密斯(Stephen A. Smith)直言批評：「厄文沒有把籃球放在第一順位，他的行為對球隊、總管、總教練都是不公平的。我說他不值得這麼多麻煩。如果他不想打籃球，我建議他乾脆就退休吧。」史密斯指出籃網已經完全照著厄文的希望帶來杜蘭特以及他想要的總教練納許(Steve Nash)，他為什麼忽然又不想打了？

哈登加盟籃網首役就打出大三元，杜蘭特對哈登讚不絕口：「一開始我們都太客氣了一直傳球，後來他變得很有侵略性，進入得分模式而帶給我們勝利。」哈登的問題在於季後賽手軟，但他在例行賽的勇猛肯定是厄文比不上的，哈登表現愈好，就顯得厄文愈不重要。

(中時新聞網)