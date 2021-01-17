盧金足／台中報導

台中市經發局舉辦「2020台中女麗購」帶動買氣，還推出「不只美麗，還有女麗」職人故事，其中，「正昇食品」第三代接班人王曉薇、「寧波小館」行政主廚鄧玲如及「膳馨民間創作料理」、「馨苑小料理」負責人蔡馨誼，在美食界突破傳統結合創新，展現女性「食」力。

經發局長張峯源強調，台中美食種類繁多，不僅有火鍋、粥、麵食等台菜，還有上海、江浙、印度、歐法等異國料理

，台中美食界經由女麗巧思，讓傳統美食文化不斷推陳出新

，成為美食之都，歡迎國內外饕客，務必來台中品嘗各式各樣的美食饗宴。

經發局表示，「正昇食品」提供各式豆腐乳產品，第三代接班人王曉薇傳承家族事業，在激烈的傳統產業競爭中，挑戰世代轉型。她顛覆傳統豆腐乳只是配清粥的小菜角色，將其華麗轉身為中西式料理不可或缺的萬用醬。

豆腐乳是台灣傳統飲食文化的象徵，感謝市府經濟發展局SBIR計畫輔導轉型，讓她帶領經營團隊從研發新品、技術創新、優化製程到創新經營模式，不僅為老字號翻轉新局，成功將產品行銷至東南亞、紐西蘭及北美等國際舞台，榮獲「

2020年台灣百大MVP經理人」。

連續多年榮獲台中十大伴手禮殊榮！「寧波小館」行政主廚鄧玲如善用台中在地農特產品如地瓜、紅麴、地瓜葉、紫芋等原料，研發四色鍋貼及黃金竹筍糕、泡菜番茄等多種創新料理，持續推陳出新擄獲老饕的胃。

鄧玲如指出，創新料理都是她到處尋找在地適合的食材，傳統風味中添加創意巧思，廣納各方意見精心研發，致力引進在地小農的好食材，尋求健康與創新雙贏的特色料理。

「膳馨民間創作料理」、「馨苑小料理」由負責人蔡馨誼與另一半鄭乃綱共同創立，以台菜轉戰時尚美食舞台，融合傳統食材與創新料理方式，將菜脯蛋、芋奶雞等傳統菜單融入西式創意料理，推出鹿港麵茶的提拉米蘇、地瓜取代甜栗子泥的蒙布朗甜點等，透過擺盤設計與五星級上菜流程，雙料登上2020年米其林餐盤、必比登推薦。

蔡馨誼盼由每道菜傳遞台灣飲食文化的溫度與情感，引領民眾搭乘回憶的列車，尋找記憶中那份單純美好的滋味，繼續懷抱夢想前行。

(中時 )