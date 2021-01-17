強烈大陸冷氣團來襲，海拔約1900公尺高的太平山國家森林遊樂區雖未下雪，不過，翠峰山屋今天上午8時25分下起冰霰夾雜雪花，僅短暫維持15分鐘。

林務局羅東林區管理處所轄的太平山國家森林遊樂區管理中心經理黃信偉表示，園區於凌晨4時開放，開園時排隊車潮約數百公尺，上午11時許，入園人數已超過2600人，車輛約500輛，目前車流順暢。

黃信偉表示，太平山莊上午8時許氣溫約攝氏2度，下起霧雨，8時25分下起冰霰夾雜雪花，但只下了約15分鐘，11時許，氣溫仍維持在攝氏2度，由於氣溫未達攝氏零下並未下雪，園區會持續密切觀注天氣變化。

一名遊客說，昨天晚間得知太平山有機會降雪，趕緊備妥雪鏈，凌晨從中壢出發到太平山約清晨5時，入園後水氣和霧很大，很可惜氣溫未降到攝氏零度以下，未能親眼目睹下雪有點可惜，但能欣賞自然美景也很開心，令人心曠神怡。（編輯：方沛清）1100117

(中央社)