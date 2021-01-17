樂天桃猿去年體能呈現不足，最後無緣季後賽，今年球團與Believe Training合作，強化選手體能課程，進化過去在春訓特別加強的防護與體能訓練，讓球員學習認知自己的動作當中最需要強化的部分，分別針對投打兩個部門設計適合的課程，不作無謂的訓練、提昇肌力訓練的效率！

春訓第二循環結束，今年由台灣懸吊式阻抗（Total Body Resistance Exercise）標竿的Believe Training協助桃猿全身肌力訓練，強化課程持續進行。

Rakuten Monkeys在1月12日開訓，今年利用嘉義縣棒球場、稻江球場以及田徑場三大場域綜合練習，效率提昇神速，球員擁有更多時間進行個別強化或是特別課程。Eleven Sports、樂天網銀以及嘉義大學運動心理等課程從容安排。如今再針對體能與美國在台唯一授權認證TRX單位的Believe Training進行訓練，王溢正說：「幾堂課上下來，更了解自己的肌肉部位，跟髖關節重新認識，打通任督二脈！」

Rakuten Monkeys已進入正規春訓循環，預計1月23日、24日在嘉義縣棒球場再開放春訓參觀，現場備有限量紅包袋發送。

樂天桃猿在春訓強化選手體能。（樂天桃猿提供）

(中時 )