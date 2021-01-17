新竹地區通往科學園區主要道路，交通尖峰時段都壅塞，峨眉北埔通往園區的竹43-1線，20年前曾局部拓寬，但有200米「卡」在民宅和邊坡成瓶頸路段，行車險象環生，縣府年底前將完成拓寬，解決長久以來的塞車窘境。

峨眉鄉境的竹43-1線，北接竹43線連絡寶山鄉及科學園區，往南銜接台3線峨眉鄉石井村，是峨眉、北埔兩鄉通往園區及新竹市區的重要道路，也是遊客前往峨眉獅山風景區的必經之路。

竹43-1線全長2.2公里，有2公里都能夠雙向通車，但在近尾段約有200米的路段因故未能拓寬，路幅只有4.5米，雙向會車時若不注意，車輪會掉進山邊排水溝，若有大貨車及遊覽車行駛，整條路馬上回堵，成為廣大園區上班族痛點路段。

縣府工務處表示，為解決竹43-1線瓶頸路段 塞車問題，去年向內政部營建署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲補助994.6萬元，縣府和峨眉鄉公所各負擔132.2 萬元，總工程費1259萬元將進行道路拓寬及整體改善工程。

工務處表示，該200米瓶頸路段將拓寬2.5米，成7米能方便雙向行車，既有邊坡砌石擋土牆在拓寬後將新設擋土和排水設施，並改善護欄及做景觀美化，預計今年中發包施工，年底前完工通車，提供民眾更安全的道路行車環境。

(中時 )