柯文哲愛將、民眾黨前中央委員張益贍，去年與立院黨團助理蔡宜芳傳不倫戀後，民進黨桃園市議員王浩宇加碼指控，張益贍曾找他密謀，要批判柯文哲製造聲量，「拉下民進黨候選人、邊緣化時力」。如今王浩宇罷免案通過，張益贍批說，「先學會做人，再做政治！」並意有所指表示，「用王浩宇的話做證據亂開除人的政黨也一樣」。

王浩宇2020年指稱，張益贍曾在大選前找他密謀，要他批判柯文哲製造聲量，打算「拉下民進黨候選人、邊緣化時力」。當時民眾黨主席柯文哲回應，「搞不清楚這是什麼戰術」，並直指張益贍「頭腦秀逗」。隨後，張益贍被開除黨籍、蔡宜芳則停權一年。

當時民眾黨團副主任柯昱安表示，張益贍已明顯違反黨章。民眾黨發言人林珍羽則說，民眾黨不會以個人身分去和他黨協商合作，黨沒有授權也譴責張益贍的行為，經審議後決議對張益贍停權。後又因王浩宇公布私下合作一事，讓民眾黨決定開除張益贍黨籍。

對於王浩宇罷免案通過，張益贍昨（16）日在臉書寫下，「還是一句話：先學會做人，再做政治！」並表示「用王浩宇的話做證據亂開除人的政黨也一樣」。

(中時新聞網)