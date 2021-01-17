北市6號水門男死亡 本月8日通報失蹤人口 12:002021/01/17 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市6號水門發現男子死亡，初步排除他殺，警方已經通知家屬並報請檢察官相驗。（圖：本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同區今上午6點多發現一名男子陳屍6號水門，警方初步調查，死者是39歲呂姓男子，家人在1月8日報案，呂男不知去向，並通報為失蹤人口，警方勘查死者身體，並無明顯外傷，現已根據資料通知家屬到場指認並了解死因。 警方現已通知呂妻到場，了解死亡原因，並由鑑識人員到場採證，初步排除有外力介入，待相關人員完成筆錄，將報請檢察官相驗，開立相驗屍體證明書。 高市警局長交接 國民黨議員全缺席 民眾黨稱 戳破網路聲量假象 (中時 ) #到場 #北市 #6號 #水門 #8日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東港漁船救援22人 爆漁業署刁難 04:102021/01/17 社會新聞 藉按摩伸進內衣摸乳頭 印度瑜珈男師判刑3月 09:252021/01/17 社會 反萊豬、拚公投 江啟臣號召連署：年前要破50萬 11:112021/01/17 政治 人事異動站 1月8日至1月14日 04:102021/01/17 專題周報 【罷王成功】傳王浩宇轉戰北市港湖區 游淑慧批：最大羞辱 11:122021/01/17 政治 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 10:342021/01/17 社會 NBA》哈登初登板就摘大三元 籃網變走魔術 09:262021/01/17 體育 國民黨批綠招降納叛 選民當頭棒喝 04:102021/01/17 焦點要聞 打卡地標隨你選 享樂慢活輕旅行 11:322021/01/17 旅遊 以國接種疫苗總動員 04:102021/01/17 專題周報 課輔趁機摸國中女生下體 男狼師賠20萬換緩刑 10:542021/01/17 社會 社會熱門新聞 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 - 社會 嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕 韓國瑜低調致哀 - 社會 可憐草泥馬下落曝光 夜店稱送牧場 台中動保處：續追蹤 - 社會 八卦山華陽吊橋下驚見屍體 紫色雨衣下蓋2條人腿嚇壞民眾 - 社會 震撼畫面曝！嘉義聞人洪鴻彬大出殯 千人送行齊喊：一路好走 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。