北市大同區今上午6點多發現一名男子陳屍6號水門，警方初步調查，死者是39歲呂姓男子，家人在1月8日報案，呂男不知去向，並通報為失蹤人口，警方勘查死者身體，並無明顯外傷，現已根據資料通知家屬到場指認並了解死因。

警方現已通知呂妻到場，了解死亡原因，並由鑑識人員到場採證，初步排除有外力介入，待相關人員完成筆錄，將報請檢察官相驗，開立相驗屍體證明書。

(中時 )