110學年度學科能力測驗訂於1月22日、23日舉行，大學入學考試中心擬定全面配戴口罩、量體溫、發燒考生移至防疫試場等一系列防疫措施規定，提醒考生務必配合。

110學年度學科能力測驗有12萬8606人報名，學測共有5科，考生可自由選考，選考人數最多的是國文（選擇題、國語文寫作能力測驗），其次依序為英文、數學、社會、自然科。

大學入學考試中心表示，為避免人潮聚集，各考分區將採單一入口進場，但會設置多個量溫站，學測當天上午7時30分開始量體溫，教育部提供報名考生每天1片口罩，試務人員、考生、考生服務隊等入場均須配戴口罩。

考生進入考分區時須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，禁止進入考分區，強行進入者將取消考試資格；考生進試場後仍應全程配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，最重可扣減該節全部成績；監試人員查驗身分時，考生應暫時脫下或拉下口罩，並於查驗後戴回，屢經勸導仍故意不配合者，最重可扣減該節全部成績。

大考中心指出，考生進入考分區須配戴口罩、配合量體溫，並出示個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、身心障礙證明等其中之一），初檢體溫如有發燒或呼吸道等症狀，將安排至複檢量溫站，10分鐘內複檢2次，若仍為發燒狀態，會將考生移至防疫試場應試。

配合防疫，學測不開放一般考生的親友陪考，由集體報名和考分區學校組成考生服務隊提供協助；身心障礙、重大傷病、突發傷病考生則可申請1名親友陪考。

中午用餐方面，大考中心表示，考生可外出用餐，但重返考分區時，必須戴口罩、消毒手部且重新量體溫，重新出示入場識別證和應試有效證件；考生也可選擇在試場內用餐，並領取用餐隔板，考分區服務人員會協助餐後桌面的擦拭與消毒。

(中央社)