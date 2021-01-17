竹北市豆子埔溪幹線護岸改善應急工程，將改善永興橋以西的護岸。（羅浚濱攝）

新竹縣去年以前瞻計畫改善河川及區域排水，經濟部水利署考核執行績效為全國第2名，「維護管理工作執行情形」獲非直轄市第1名，縣府並將投入5千餘萬元，辦理竹北市、芎林鄉及寶山鄉區域排水應急工程，提升民眾居住安全及生活環境品質。

縣長楊文科表示，新竹縣改善河川及區域排水獲中央肯定，並核定補助辨理3項區域排水應急工程，已要求相關單位落實監督，讓工程如期如質完工。

寶山鄉公所提報辦理「水尾溝斷面11-12護岸改善應急工程」，經費近3千萬元，預估改善淹水面積2公頃，運用生態友善措施，營造多孔隙環境補償生物棲地，改善易淹水情形，保障水尾溝周邊居民生命財產安全。

寶山鄉長邱坤桶表示，該工程範圍在寶山鄉都市計畫區內，上游野溪經公所爭取已完成野溪整治，水尾溝下游鄰人口密集區，3年前整治完成且榮獲新竹縣金竹獎優等，今年能獲補助經費接續改善，不只能解決淹水隱憂，更能為寶山鄉河川營造安全與美麗的生態環境。

竹北市公所提報豆子埔溪幹線護岸改善應急工程，將以1千餘萬元改善豆子埔溪永興橋以西的護岸，芎林鄉公所提報改善崁下幹線護岸應急工程，經費1500萬元。工務處表示，待中央補助經費公文通知後，會立即函請各公所依規定辦理工程發包施工。

(中時 )