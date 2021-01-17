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原本預估左腳踝二級扭傷，至少需要3到5周時間才可復原上場的2019年選秀榜眼莫蘭特，17日突然宣告提前傷癒復出，隨即先發打了31分鐘，貢獻全隊最高17分，外加6助攻、1抄截，帶領灰熊106比104扳倒七六人，4連勝驚險入袋。

莫蘭特是在去年12月29日出戰籃網時，不慎嚴重扭傷左腳踝直接退場，隨後缺席7場例行賽，灰熊也很爭氣拿下4勝3敗，只花不到3周時間就告傷癒復出，只能說年輕人就是年輕人，年僅21歲的莫蘭特，恢復能力與速度確實相當驚人。

儘管首節有點疲軟，莫蘭特隨即次節5投全中、獨拿10分，但雙方打到讀秒階段，莫蘭特差點變成輸球罪人，因為他在最後18秒發生傳球失誤，又在最後5.1秒兩罰只進1球，讓七六人擁有最後一擊機會，幸好麥克西三分出手落空了。

靠著莫蘭特提前復出激勵，灰熊全隊7人得分上雙，除了莫蘭特17分，提爾曼也拿15分，葛雷森艾倫12分，克拉克、凱爾安德生與迪昂布魯克斯各有11分，貝恩10分；少了恩比德助陣的七六人，則以米爾頓28分最高，班西蒙斯11分、16籃板及9助攻。

(中時 )