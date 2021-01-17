大聯盟官網報導，紅襪隊用1年總值500萬美元（約新台幣1.41億元）的價碼，重新簽回29歲的左投裴瑞茲（Martin Perez），其中包括年薪450萬美元以及2022年球隊選擇權600萬美元，如果紅襪屆時不想留他，就和去年底一樣付50萬美元買斷金。

紅襪去年球季結束後拒絕執行裴瑞茲的625萬美元的球隊選擇權，支付50萬美元買斷金請他走路，這次再以少付125萬美元（約新台幣3533萬）的合約把他簽回來，也算小賺一筆，這張合約只待體檢通過就可成立。

4月間將滿30歲的裴瑞茲是委內瑞拉人，在大聯盟已有9年資歷，效力過遊騎兵、雙城、紅襪隊，曾有4個球季至少拿下10勝。去年轉戰紅襪，先發12場投62局，戰績3勝5敗、自責分率4.50。去年紅襪對於縮水球季形同放棄，裴瑞茲的表現已經算是很稱職，且貢獻了全隊投手最多的投球局數。

紅襪原本想爭取兩屆賽揚獎投手克魯伯（Corey Kluber）加盟，但被洋基隊以1100萬美元價碼捷足先登，於是趕快找回裴瑞茲，填補先發輪值陣容。但目前的人手還是不夠，必須再找尋好的先發投手，才能與同區球隊抗衡。

(中時 )