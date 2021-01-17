桃園市議員王浩宇遭罷免，再度引發修法爭議。前民進黨立委林濁水今天表示，只要罷免議員他都不贊成，不分對藍綠議員都一樣，無論如何，對憲政精神的尊重應該優先於自已對人的憎惡。

在獲知王浩宇被罷免後，林濁水昨天就在臉書表示，複數選區選出的議員卻用等於單一候選人的方式予以罷免，這很荒唐。複數選區制度是保障少數，但是單一選區效應正好相反。等於用保障少數的方式讓他當選，然後用封殺少數的方式讓他落選。「太荒唐了。這將演變成藍區綠議員被罷，綠區藍議員易被罷」。

他說，他個人對王浩宇毫無好感，但無論如何，議員因言責被罷，違背言論免責原則。總之，歐洲沒有議員被罷制度，台灣居然跟隨搞不清楚狀況的民粹社運教父硬修法逆向而行，強化罷免制度。「勸也沒用，真是可嘆。」

對於有學者認為罷免是「先進想法」，林濁水今天也在臉書質疑「有沒有搞錯？學者說罷免是先進想法？孫中山說過的就是先進的？」

他要這些人去找看看歐洲那個國家有罷免議員的？「多少年來只要罷免議員我都不贊成，不分對藍綠議員都一樣。無論如何，對憲政精神的尊重應該優先於自已對人的憎惡。」

聽到王浩宇被罷免，台灣民意基金會董事長游盈隆則直言他心情很亂，「他本來是一個很好的年輕人，爲何被罷免？他和文燦是一掛的，怎會在桃園被罷免？」

他說自己心疼這個年輕人，希望他暫時休息一下，再出發。「其他王浩宇該負責、該反省的事情，尤其是2019民進黨總統初選的離譜表現，我日後再説」。

(中時 )