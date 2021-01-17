國民黨立委炮打NCC補助155億給5G業者，藍委賴士葆質疑這根本是「退傭」。未料立法院長游錫堃卻爆料此事AIT有來找過他，游事後稱自己講太簡化、講太快。賴士葆則批評如果是這樣，那美國就是在干預我國內政，蔡英文總統成了美國的兒皇帝。

賴士葆強調，他絕對支持5G的國家建設，但是他也誓死反對藉此名義要退傭給電信商155億元。他質疑，NCC主委陳耀祥說為了讓5G基地臺建置加速、加量，就要補助五大電信商155億元，相較於他們為了標到頻譜繳給政府的1400億左右的標金，這樣子史無前例大喇喇直接送巨款給電信商，這不是「退傭」什麼才是「退傭」？

賴士葆也質問游錫堃，AIT真的有像你所暗示的，為了加速臺灣的5G發展應該要「退傭」給這五大電信商155億嗎？「如果是，那美國豈不是干預我們的內政，AIT不就成為我們的總督府？我們的總統不就成為美國名副其實的兒皇帝？」

賴士葆認為，如果不是，那是否應該堅持游在朝野協商中所說的「這樣子的發包，我會有意見」而將這筆預算全數刪除，畢竟這全部是舉債而來，也就是向全民後代子孫掏錢的，難道可以這樣揮霍我們子孫的錢嗎？

賴士葆強調，這些電信商出了這麼高價標金，這代表有利可圖，在商言商，他們本來就會加速、加量來建置基地臺，以便盡快回收成本，更何況這些電信商年年獲利頗豐，全部加起來超過數百億，政府這種行為除了讓百姓感覺有「圖利大廠商」的想像空間以外，不知道還有什麼可能見不得光的官商勾結之嫌？

(中時 )