36歲藝人小甜甜（張可昀）與小5歲圈外男友交往半年捎來喜訊，肚裡懷有3個月新生命，瞬間升格人母人妻，令外界又驚又喜。小甜甜近日挺孕肚進棚錄影，身形不但纖細，散發的氣質被女主播劉涵竹大讚「這一定是幸福的女人才會有的」，老公也相當疼愛她，深夜替妻子腿部按摩，閃到不行。

小甜甜日前錄《YES!潮有型》過年特輯，主持人劉涵竹事後在IG貼出當天與小甜甜的獨照，以及錄影現場的大合照。畫面中，小甜甜身穿桃紅色的大學T，搭配豹紋短褲及包頭平底鞋，雖然身懷六甲，腿部依舊細長，肚子也很平坦，看不出來已經懷孕3個月了。

小甜甜在節目中分享見對方家長的討喜撇步和瘦身秘訣，劉涵竹將觀察小甜甜的心得寫在IG中，「甜甜打從一進來就散發滿滿的正能量，讓人感覺到這一定是幸福的女人才會有這樣的氣場，這是演技裝不出來的」並稱讚她很會做節目效果及接話聊天，也被背後的故事感動到，由於小甜甜沒看過親生父母，從小由爺爺奶奶拉拔長大，「甜甜說『朋友也常虧她，她一定會孤獨終老、住老人院，所以一定要好好存錢，不要讓自己的錢被騙走了，畢竟她未來也沒有人可以依靠』。」

雖然出身跟其他人不太一樣，但小甜甜保持正向態度，在錄影現場真情喊話：「我很想告訴大家，像我這樣的女生，沒有其他人漂亮、有才華、有好的背景，但是我一樣可以得到幸福，所以女生要有自信，不管妳是怎麼樣的人，妳都不要放棄，一定可以得到幸福，因為連我都已經一步到位了。」

聽完小甜甜的故事，劉涵竹有感而發地表示：「每個人，無論條件高矮胖瘦美醜貧富，都值得過得幸福的，相信自己！」

小甜甜宣布懷孕結婚後，礙於老公是圈外人，從未曝光他的正面照，但17日凌晨在IG限時動態罕見PO出「孕婦的小確幸」，原來丈夫親自替她按摩腿部，久久閃一次羨煞眾人。

(中時新聞網)