21對幸福佳偶17日在眾人見證下結婚，幸福洋溢。（李宜杰攝）

南部科學園區邁入第25個年頭，17日上午舉辦2021年園慶暨集團婚禮。南科管理局代理局長蘇振綱表示，新冠肺炎疫情雖衝擊全球貿易，但南科去年逆勢成長，營業額達到8300億元，締造兩位數的成長，他也喊出，期盼園區在2年內營業額突破兆元，成為台灣區域創新最重要的一環，也是台灣高科技布局的引航者。

蘇振綱說，南科不只在半導體產業、光電產業、生醫產業、精密機械產業、網通產業及5G產業，都有長遠的進展與布局，去年南科生醫產業整體營業額，更突破100億元，今年則預計可達到120億元。蘇振綱稱，台灣不是只有半導體跟光電，生醫、大健康產業更有著非常重要的成長。

蘇振綱表示，南科成立以來，迄今進駐廠商已達240家，從業員工突破8萬人，期許未來每年可增加2000名員工，同時維持每年兩位數的營業額成長，並於2年內帶領園區營業額突破兆元，成為南台灣的成長引擎，也成為台灣高科技布局的引航者，更是數位轉型、創新研發的樞紐。

而除國內半導體、光電龍頭台積電、群創持續加碼投資南科，南科也策略引進園區產業供應鏈缺口，去年新加入的廠商多達22家，新增投資額逾372億元。此外，航太計畫也於4年內成功讓12家廠商提升供應鏈位階，打入國際巿場，並推動園區智慧機器人創新自造基地計畫，2年內培育了98家新創事業，其中21家進駐在AI_Robot自造基地。

另外，鑒於廠商擴廠投資之新增用地需求，行政院也核定高雄第二園區（橋頭）籌設計畫以及台南園區擴建計畫（三期），橋頭園區預計今年底供廠商選地，明年9月可提供建廠，台南園區三期則預計2023年7月提供產業用地。蘇振綱表示，南科未來的蓬勃發展已信心在望。

今年園慶典禮邀請告五人、婁俊碩等流行歌手藝人現場演唱，也有YOYO家族哥哥姊姊、中信職棒啦啦隊等演出，還有台達、台積電、群創等園區企業音樂高手參與表演，精彩可期。

(中時 )