合歡派出所竟有一種另類「暖警」抗寒秘訣，那就是將女生私密好友「衛生棉」夾墊在羊毛襪下與雨鞋底層中，不僅保暖，也可阻擋腳踏冰雪傳來的陣陣冰冷。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣新城分局員警不畏低溫，在嚴寒中緊守崗位，守護賞雪民眾的安危。（臉書《花蓮縣警察局新城分局》／蘇育宣翻攝）

女性每到生理期必備的衛生棉，竟然還可以這樣用？台灣寒流急凍，合歡山被一片銀白冰雪覆蓋，積雪厚度屢破紀錄，花蓮警方則在冰雪中堅守崗位，守護追雪民眾，而員警的保冷秘密，竟是將衛生棉裹進雨鞋中，秒成暖警神物！

全台第2高，海拔2375公尺的花蓮縣警察局新城分局合歡派出所，轄區涵蓋松雪樓、小風口等名勝地，雪季開始後，縣警局調派百餘名警力進駐山區，每梯次4天3夜，員警需與漫漫寒雪長期奮戰。

新城分局指出，在合歡山上氣候寒冷潮濕，衣物難以保持乾燥，湊巧遇上資深山友指導，將衛生面鋪置在雨鞋中，達到擋寒與保暖的功效，發揮小東西的大功能，讓員警能夠長時間在雪地中耐寒執勤。

新城分局在臉書專頁上公開防寒的小撇步，影片中可見到，員警首先穿上厚襪，接著於腳上套一層塑膠袋，並把衛生棉鋪設至鞋底；影片的最後，4位員警站在銀白雪中，拿著衛生棉開心地說：「自從用了衛生棉之後，整個人都暖起來了！」

影片在網路擴散後，不少網友寫下留言，「有你們真好」、「謝謝你們的付出」、「高山上的守護者」、「辛苦了」。

(中時新聞網)