社區民眾約500人前往花海巡禮，悠閒漫步在波斯菊、油菜花等逾6公頃的花海中。（盧金足攝）

西屯區2021年「廣納幸福花海季」，今日在廣福里廣興宮廣場盛大舉行。（盧金足攝）

波斯菊花田、油菜花田壯闊花海，是台中市區中難得的花海美景。（盧金足攝）

今年社區民眾更精心製作賞花觀景台，可以居高臨下觀看花海美景，白色造型風車在繽紛花田中。（盧金足攝）

社區民眾約500人前往花海巡禮，悠閒漫步在波斯菊、油菜花等逾6公頃的花海中。（盧金足攝）

西屯區2021年「廣納幸福花海季」，今日在廣福里廣興宮廣場盛大舉行。（盧金足攝）

邁入第10年的台中市西屯區「2021廣納幸福花海季」17日開幕，波斯菊花田、油菜花田等占地6公頃的壯闊花海，是市區中難得的花海美景，民眾可安排賞花旅程，白天到花海賞花，順遊中央公園，晚上到逢甲商圈品嘗美食，欣賞「科湳愛琴橋」美麗浪漫的燈光秀。

西屯區2021年「廣納幸福花海季」開幕活動，今日在廣福里廣興宮廣場盛大舉行，泰安國小手鼓隊、粉墨女子舞團及社區媽媽們帶來精彩的舞蹈表演與現場民眾同樂，並在啟動儀式後，由鑼鼓隊引導，社區民眾約500人前往花海巡禮，悠閒漫步在波斯菊、油菜花等6公頃花海中。

除了有直笛及薩克斯風樂團演奏優美的音樂外，還在花海中搭置大型風車、觀景台及鋼琴等裝置藝術，吸引民眾駐足拍照，歡樂笑聲在花海中迴盪，令人忘返。

台中市農業局蔡精強局長代表市長盧秀燕到場，協同民政局副局長徐照山、西屯區公所區長陳寶雲，感謝廣福社區所有夥伴用心營造繽紛的花海，為台中市增添一處春節期間賞花踏青的好地方。

蔡精強也宣導台中市政福利，包括新上路的市民限定雙十公車、恢復老人健保補助、敬老愛心卡搭乘計程車，每趟補助提高至85元等多項社會福利措施，還針對民眾關心的食安問題強調台中市堅持執行瘦肉精零檢出、肉品產地標示等政策，讓市民放心買安心吃。

陳寶雲說，「廣納幸福花海季」開辦邁入第10年，每年吸引數十萬來自全國各地的遊客，為讓市民朋友欣賞到最漂亮的花海美景，由農業局提供波斯菊種子經費補助，廣福社區與地方寺廟及社團夥伴們全體動員，用心培育照顧花苗並精心規畫觀賞路線。

今年社區民眾更精心製作賞花觀景台，可以居高臨下觀看花海美景，白色造型風車在繽紛花田中，呈現悠閒慢活農村氣息；愛心造型花田中放置的白色古典鋼琴，與遠眺科湳愛琴橋連成一線，加上高鐵穿梭而過，浪漫指數破表，適合情侶拍照打卡。

陳寶雲指出，花海季最佳觀賞期從17日起至2月17日，歡迎大家呼朋引伴來當賞花，今天的開幕活動，立委張廖萬堅、市議員楊正中、張廖乃綸、陳淑華、林祈烽等多名議員及黃馨慧議員服務處、建設局也派代表共襄盛舉

(中時 )