茄萣白砂崙萬福宮17日舉辦送王（燒王船）祭典，信徒將金紙與王船的用品搬到大王船旁。（林瑞益攝）

茄萣白砂崙萬福宮17日舉辦送王（燒王船）祭典，大王船於上午10時20分點燃，燒了1小時1分，大王船的主桅倒下，過程平安、順利。廟方希望新冠肺炎快結束，大家迎接嶄新的一年，並請王爺保佑民眾平安、健康。

廟方於上午6時正式啟動大王船搬運，沿著白砂路、濱海路四段前進到海邊。工作人員用下方有輪子的移動平台，將大王船運送到海邊，8時不到就抵達會場，再由吊車將船吊至已定的位置。

工作人員齊心協力，將金紙、米、豆類，以及天兵天將（康元帥、趙元帥、雨師、電母）等搬運到大王船旁，待吉時一到，點燃大王船。這一艘大王船耗費近500萬元打造，是台灣第3大的王船，長18.4公尺、寬4.4公尺、高5.1公尺。

儘管今年舉行建醮典禮前風波不斷，包含工安意外與打架風波等，但不影響信徒對王爺的信心，數千名信徒到場觀禮，沙灘與一旁道路站滿民眾。更有許多攝影愛好者到場拍攝。

廟方人員說，今年活動很順利，在北風的助長下，燒王船1小時1分就燒完畢，此前舉辦典禮得燒近兩小時才結束。

(中時 )