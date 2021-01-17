罷免桃園市議員王浩宇案通過後，無黨籍高雄市議員黃捷成為下一個被罷免投票的對象，黃捷為此表示，相信鳳山鄉親會力挺優秀的議員。對此，罷捷團體列舉黃捷「6大政績」，痛批像黃捷這樣的議員就該遭罷免，「2/6罷起來」。

王浩宇罷免案16日確定罷免成功，對此，黃捷當天也現身回應，強調一直為鳳山盡心盡力服務，不會因罷免而有所改變，就是要努力服務鳳山鄉親，「我禁得起考驗」，相信鳳山鄉親會力挺，投出不同意票來留住認真、優秀的議員。針對罷免王浩宇被罷成功一事，黃捷僅回應，不熟悉桃園生態。

對於黃捷的言論，粉專「鳳山清捷隊」今（17日）在臉書嘲諷，黃捷的兩年議員成績，可以歸納為下列6大項：蹭民進黨、蹭罷韓、蹭香港、翻白眼、當網紅，以及抹黑國民黨。該團體不滿說，「哇！真是了不起的偉大政績，這樣的人不該被罷免嗎」？

支持罷捷的網友也在po文底下留言表示，「一上任就指責韓市府的會議記錄大部分照抄上一次的會議報告，拜託本期的會議記錄當然要追蹤上次會議的決議進度，真是外行指責內行」、「讓不適任的不分區議員下台」、「以前看她質詢韓市府團隊的工務局，人家專業認真的回答她，她也聽不懂..見笑轉生氣，一直無知的打斷別人的回答」。

罷免高雄市議員黃捷案，將於2月6日投票，隨著投票時間逼近，罷捷總部積極動員拉票，不僅在街頭掛上首面罷捷看版，引發注目，更將發動攻勢，計畫於本月23日舉辦「罷捷徒步大遊行」，2月5日辦罷捷之夜活動，炒熱罷捷氣氛。

(中時新聞網)