海鮮營養價值高，但最怕吃到不新鮮的，到底採買時該怎麼挑？專家表示，包括眼睛、魚鱗、水箱顏色等都是挑選重點，並提醒有6種海產千萬別買，否則很可能被老闆坑了。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，挑選海鮮食材時，若發現有下列6種情況別買：

一、 眼睛渾濁塌陷

一般新鮮的魚，魚眼通常是飽滿的，而且角膜透明清亮、富有彈性，若呈現渾濁塌陷，代表不新鮮，不建議購買。

二、 魚鱗不完整

魚鱗不完整，尤其是有大片脫落情況，或是用手輕輕一碰就掉，這樣的魚也不建議購買。

三、 水箱內顏色渾濁

存放海鮮的水箱，水質一定是要清澈，水箱內壁也要乾淨，若發現水質發綠或水箱內藻類過多，表示很久沒有換水，容易滋生大量細菌，不但影響口感，新鮮度也會大打折扣。

四、 尾巴上有血絲或缺陷

除了魚身和魚鰓，魚尾也是判斷魚是否新鮮的要素之一，若魚尾上有血絲或缺陷有可能是生病或不新鮮的魚。

五、 彈性不佳

新鮮的海鮮，摸起來彈性一定要好，若按下去已失去彈性，一定是不新鮮的。

六、 綑綁在一起的海鮮

很多海鮮販售時會直接用粗繩綁起來，除了避免怕他們亂跑，還有一個原因就是這些繩子很吸水，秤重時消費者若沒仔細看就容易受騙，可能買回家拆掉繩子後，才發現重量少了一半。

此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也提醒，一般活海鮮都會放在水中保存，水產市場上有些海鮮會跟冰塊放在一起，通常是因為這些海鮮已經死了，放冰塊是為了避免腐敗，但死亡時間越久，除了會影響鮮度，蛋白質和氨基酸等營養也會大量流失。

海產攤vs.海鮮餐廳"誰划算? 實測暗藏價差

(中時新聞網)