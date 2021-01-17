合歡派出所員警高山禦寒四寶，雨鞋、厚襪、塑膠袋及衛生棉。（羅亦晽攝）

寒流一波波來襲，合歡山多處降雪熱點可見員警在冰天雪地堅守崗位，然而長期在寒冷高山服勤，暖暖包勢必不夠用，但合歡派出所竟有一種另類抗寒秘訣，那就是將女生私密好友「衛生棉」夾墊在羊毛襪下與雨鞋底層中，不僅保暖，也可阻擋腳踏冰雪傳來的陣陣冰冷，是高山「暖警」的一大寶物。

花蓮縣警察局新城分局合歡派出所位於海拔2375公尺，是全台第2高的派出所，負責轄區包括降雪熱點松雪樓、克難關、小風口等地，平時由5名員警輪值，隨著60天的雪季勤務開始，縣警局也動員上百警力進駐高山和低溫搏鬥，每人每梯次4天3夜，維持合歡山交通順暢及民眾服務案件。

合歡派出所在在平均攝氏溫度3至5度下的執勤經驗豐富，員警平時除使用毛帽、手套、毛襪、圍巾、GORE-TEX雨衣、雨褲、雨鞋等禦寒用品外，合歡派出所警員依據過去前輩及登山達人建議在襪子上裹著衛生棉再套入雨鞋，禦寒之外，更可以保持雙腳溫暖。

合歡派出所近日也將另類「暖警」禦寒秘訣剪輯短片公開在臉書，片尾有4名員警在雪地裡手持衛生棉排排站，讚譽「自從用了衛生棉之後，整個人都溫暖起來了！」彷彿是衛生棉最佳代言團隊。

合歡派出所副所長阮漢魁表示，在毛襪與雨鞋底層中間夾墊一層衛生棉禦寒秘訣行之有年，執行雪季勤務時，員警須長時間在低溫中工作，身體雖著用厚衣保暖，但雙腳容易因末梢血液循環不佳而感到寒冷，而衛生棉不僅柔軟增加鞋底厚度，還能保溫、吸汗，下雨或融雪時也會吸水，甚至有人會再套上塑膠袋，雨鞋、厚襪、塑膠袋及衛生棉頓時成為員警高山禦寒四寶，所以每到雪季都會請欲上山的員警購買大量衛生棉以備不時之需。

此外，合歡所員警還會特別購買「產婦」專用衛生棉，因吸收量特強、安全防漏、又大又厚等高CP值特點，特別受到青睞；阮漢魁笑說，所內平常備有衛生棉供員警禦寒外，也能提供女性民眾應急使用，簡直一舉兩得。

(中時 )