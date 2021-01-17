今年大學學測22日、23日兩天舉行，共有12萬8606人報考。大考中心表示，因應疫情，已規畫考試應變及防疫措施，包括：全面配戴口罩、進考分區量溫作業、不開放家長親友陪考、設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理之隔離試場等，以讓考試得以順利進行。

大考中心表示，今年學測不開放冷氣，每間試場為 42 人；另參照中央流行疫情指揮中心防疫措施及學者專家建議，試場的門保持關閉，但開啟教室內四個角落之氣窗各5至10公分）。

大考中心說，將管制考場進出場動線，單一入口進場為避免人群聚集，各考分區已預先規畫考生進場、出場及考分區內部移動之動線，並做好標示及引導管制作為，以避免人潮聚集。

大考中心說，考生於進入考分區時須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，禁止進入

考分區；若強行進入者，取消其考試資格。考生自進入試場須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，扣減其該節全部成績。考生於監試人員核對應試有效證件正本查驗身分時，應暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，屢經勸導仍故意不配合者，扣減其該節全部成績。

大考中心說，考試當天，各考分區於上午7時 30分開始量溫，初檢量溫時若有發燒情形（額溫達攝氏37.5度或耳溫達38度以上）或呼吸道等症狀，由試務人員先引導至複檢量溫站，原則上於10分鐘內完成2次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，請試務人員引導考生移至防疫試

場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟。

大考中心說，今年學測不開放親友陪考，將由集體報名單位及考分區學校分別組成考生服務隊，以協助考生所需的服務與協助。集報單位的考生服務隊，需填寫健康關懷問卷，亦須配合相關防疫事項。此外，個別報名考生也特別安排考分區的考生服務隊提供協助；身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，每位考生都可申請1位親友陪考。

大考中心說，中午用餐時間考生可出考分區用餐，考生用餐完畢返回考分區時，須先進行手部清潔消毒，並出示入場識別證及應試有效證件正本、戴口罩，至量溫檢測站量溫。未外出用餐之考生以於試場內用餐為原則，用餐時避免交談。

若考生於試場內用餐，可向考分區服務人員領取用餐隔板，用餐後歸還；用餐時，應避免汙損桌面及座位標示單，考分區服務人員將協助餐後桌面擦拭及消毒。

大考中心說，居家隔離、檢疫及自主健康管理等 3 類考生名單，規畫於北、中、南、台東、花蓮與三離島等8個考試地區之特定分區，依考生類別及其原選填之考試地區分配相對應之隔離試場。考試當日，這3類考生須搭乘防疫計程車或依地方政府衛生單位之標準作業流程往返特定分區之隔離試場應試。

(中時 )