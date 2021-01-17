41歲前主播蔡郁璇過去因前夫高國華和陳子璇的「補教人生」而成為話題人物，不過顯少對外露臉的蔡郁璇卻日在前傳出健康亮紅燈，蔡郁璇因子宮沾黏，遭醫師宣布未來恐不孕，蔡郁璇周一進行手術後，所幸一切都很順利，同時，蔡郁璇術後在網上透露，她前幾天都病懨懨的躺在床上，同時，蔡郁璇也感性說：「這次真的深深體會有健康的身體，才會有美好的人生。」

蔡郁璇日前在臉書發文透露，她生理期不順，經檢查後發現是子宮沾黏，蔡郁璇去年10月動手術後，未料生理期仍沒報到，就醫後蔡郁璇才知道，她的子宮頸從1公分開始就沾黏，再動手術恐導致大出血，甚至以後可能不會再有月經、也不可能再懷孕，讓蔡郁璇得知當下晴天霹靂。

身體真的很重要！ 可能年紀大了休息了那麼多天終於可以出門了😆 之前父母長輩一直告訴我身體很重要， 之前總覺得還年輕， 頂多感冒個一兩天就會痊癒。 這次真的深深體會有健康的身體， 才會有美好的人生。 前幾天病懨懨的躺在床上， 幾乎沒有睡飽的感... 由我是蔡郁璇發佈於 2021年1月15日 星期五

不過蔡郁璇仍勇敢嘗試第2次手術，她術後表示過程一切順利、平安，而蔡郁璇15日則發文曝近況：「身體真的很重要！可能年紀大了，休息了那麼多天，終於可以出門了」，蔡郁璇也感性寫下：「這次真的深深體會有健康的身體，才會有美好的人生」。

蔡郁璇進一步透露，她前幾天都病懨懨的躺在床上「幾乎沒有睡飽的感覺，但其實我每天至少睡滿18小時」，蔡郁璇以自己的經驗呼籲：「請大家多多保重自己，千萬別像郁璇一樣鐵齒」，加上農曆年逐漸逐漸逼近，她文末也不忘強調：「要開開心心健健康康的迎接新年。祝大家擁有健康的身體」。

(中時新聞網)