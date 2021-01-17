民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過後，接著就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案投票。網路輿情統計網站「聲量看政治」指出，自2020年6月6日罷韓到昨(16)日的罷王投票為止，遭到藍營與韓粉高喊罷免的政治人物中，以黃捷的新聞聲量最高，王浩宇則屈居第二，「聲量看政治」還給出決定黃捷罷免案成敗的4項指標。

「聲量看政治」分析2020年6月7日至2021年1月16日之間，被藍營與韓粉高喊罷免的政治人物：黃捷、王浩宇、高雄市議員陳致中、高雄市長陳其邁、立委陳柏惟和吳思瑤6人的新聞聲量後發現，黃捷聲量最高，佔全部6人新聞聲量的34.59%；其次才是王浩宇，佔23.42%；罷免案未能成立的陳致中，則佔18.03%；陳其邁佔11.99%；陳柏惟佔9.71%；而吳思瑤則僅佔2.26%。

黃捷為何能在這個新聞聲量排行中擠下剛遭罷免的王浩宇，「聲量看政治」給出3點原因；

第一，黃捷是韓國瑜擔任高雄市長期間，最被關注的高雄在地議員。

第二，從性別政治的角度來看，無論是正面或負面，女性政治人物從來被關注度都比男性政治人物高。

第三，韓國瑜被罷免後，黃捷很快便被韓粉鎖定。

至於黃捷罷免案的成敗與否，「聲量看政治」指出，還要再觀察4項指標，一是黃捷所在的鳳山，選民結構和政治生態與王浩宇所在的中壢不同；二是黃捷的仇恨值比王浩宇低，且在政界的人際關係也比王浩宇好；第三和作為藍營票倉的權力經營的桃園相比，鳳山的藍營選民結構早已鬆動；四是黃捷罷免案最接近公投與2022地方選舉，罷免案成敗更可能對公投和2022年選戰產生影響。

「聲量看政治」分析，針對黃捷罷免與反罷免動員角力，可能會更強於王浩宇。而對於黃捷受到如此不成比例的政治關注，「聲量看政治」則認為，這對她而言壓力非常之大，但黃捷若能度過難關，前途將會更為開闊。

【罷韓後224天新聞聲量分析 黃捷才是罷免關注焦點】 分析從6/7至1/16，罷韓投票至罷王投票共224天的罷免新聞聲量。可以發現，在罷韓後，數位被藍營與韓粉高喊罷免的政治人物中，以黃捷... 由聲量看政治發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)