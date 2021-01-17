苗栗縣歷史建築「大湖警察署署長宿舍」調查研究暨修復再利用計畫說明會，22日下午2點於苗栗縣警察局大湖分局3樓會議室辦理，參與民眾記得佩戴口罩。圖為大湖警察署署長宿舍。（文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣歷史建築「大湖警察署署長宿舍」將修復再利用，文化觀光局指出，該歷史建築見證大湖警政制度與歷史發展，保留了和洋折衷時期的日式官舍建築風格，為守護珍貴歷史文化資產，縣府擬活化該歷史建築再利用，但除了須由專家學者調查給予建議，22日也將辦理說明會，收集地方的意見。

苗栗縣歷史建築大湖警察署署長宿舍位於大湖鄉明湖村，2018年3月15日被縣府公告為歷史建築。該宿舍興建之初就做為大湖地區警察署長宿舍使用，宿舍的興建與日治時期大湖警察體系、民生日常的管理，有緊密的關聯性，見證大湖的警政制度與歷史發展。

文觀局指出，該建築物依照文獻資料記載為判任官甲種官舍，屬於和洋折衷時期的日式官舍建築風格，現況保存完整。為守護珍貴歷史文化資產，縣府委託顧問公司辦理調查研究暨修復再利用計畫，依據《文化資產保存法》及《古蹟修復再利用辦法》將於22日下午2時在大湖警分局舉辦說明會。

文觀局長林彥甫表示，文化資產的活化與再利用，除了需有專家學者的調查與建議外，同時也需要與地方管理及使用機關、居民進行溝通與協調，會中將進行歷史建築日常管理維護方式說明，使管理單位可更了解管理流程與方式，共同維護歷史建築。

文觀局將收集民眾對於「警察署署長宿舍」的歷史記憶，並結合該調查研究案的文獻爬梳、圖說，詳實記錄於調查研究計畫中，為該棟建築物與大湖地區的警政歷史留下見證，盼未來辦理修復工程時，更能詳實呈現該日式宿舍的歷史風貌，使文化資產價值充分展現。

(中時 )