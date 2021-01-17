803元的消費發票錯開成644809元，營業稅額足足多了3萬2000多元，牛排館業者緊急調閱監視器畫面尋人。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

803元的消費發票錯開成644809元，營業稅額足足多了3萬2000多元，牛排館業者緊急調閱監視器畫面尋人。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

這也差太多了吧，800元變64萬元！彰化縣員林市一間吃到飽牛排館，16日中午發生收銀檯員工開立發票時作業錯誤，竟不慎把803元的發票錯打成64萬4809元，店家緊急調閱監視器畫面，發現可能是來店內用餐的一對母女，在臉書上公開貼文，盼這對母女能協助回店內重開發票。

該牛排館位在員林市大同路上，在彰化市也有分店，主要供應豬牛羊雞等各式排餐，並有吃到飽的沙拉吧、飲料、甜點等，消費價位在360元到900元左右，餐點主要走平價、精緻路線，菜色定期推陳出新，頗受好評，每到假日經常一位難求，需要事先訂位。

謝姓業者表示，16日是周六，中午時段來客很多，因此店裡人員都很忙碌，一對母女來消費點了豬排、雞排各一客，用餐完畢準備離場，收銀員結帳時卻不慎開錯發票，在操作實務將消費金額803元，誤打成644809元，等到母女兩人離開店內，才驚覺發票金額錯得離譜，但已找不回將發票拿走的客人。

謝老闆說，這名誤開發票的員工，已在牛排館內工作近4年，多數餐廳現在早已改採平板電腦連接印表機，紀錄消費者的用餐金額、直接開立發票，由於平板電腦是觸控虛擬鍵盤，不像過去的收銀機有實體鍵盤可按，經常容易出現按錯數字的問題。

644809元的發票，剛好是原始消費金額803元的803倍！換算兩者之間的營業稅額足足多了32200元。業者無奈表示，其實國稅局一年會給予店家3次更正發票、免罰款的機會，但需要主動報備更正；以往員工誤植發票金額時，若是數字不大的話，她多半自行吸收，只是這次稅額真的相差太大，因此還是在臉書公開貼文，也請員工與朋友們幫忙轉發到各在地社團，希望拿到錯誤金額發票的消費者母女看到後，能幫忙把發票送回來更正。

(中時 )