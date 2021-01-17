日本天王木村拓哉和工藤靜香婚後育有2個漂亮女兒，而她們現也追隨爸媽腳步進演藝圈，小女兒木村光希先出道，就以「最強星二代」受到關注，之後大女兒木村心美也以藝名Cocomi入行，姊妹倆時常造成極大話題，近日，一向甜美、氣質清新的木村心美，罕見曬破尺度辣照，引起熱議。

木村心美和木村光希近日受邀為化粧品代言，喜歡紅色的她，特地穿上紅色露肩禮服，貼身的平口設計，讓胸前的心型雙峰若隱若現，好身材驚豔外界，而她難得展現性感一面，也讓網友狂點讚，才PO出一天就獲得超過12萬個讚。

木村心美替化妝品代言。(圖／翻攝自IG)

木村拓哉一家人經常登上新聞版面，只要有任何風吹草動，都能造成話題，而木村心美和木村光希出道後，一舉一動更是受到外界高度關注，之前木村心美和妹妹曾開出理想男友條件，除了手好看、聲音低沉、有背肌、肩膀寬、適合穿西裝外，還要能好好保護她們的人，並約定要找比爸爸還帥的，6大條件一公開，讓網友也直呼難度太高，不過爸爸木村拓哉卻全都符合，讓粉絲也忍不住直呼「果然爸爸是理想型」。

而之後日本週刊就挖出木村心美有男友一事，透露兩人是同班同學，高中就開始交往，男友是學校出名的大帥哥，神似傑尼斯男星生田斗真，兩人也不在乎外界眼光，在學校大廳公然擁抱，而她出道後也依舊繼續和男友在一起。

(中時新聞網)