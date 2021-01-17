邁阿密熱火去年殺到總冠軍賽，隨著布魯克林籃網組成超級強隊，外界也建議熱火進行補強。 華盛頓巫師的主力得分後衛畢爾(Bradley Beal)是不錯的人選，傳言熱火曾對畢爾抱持高度興趣，但因為不願交出菜鳥後衛「神奇小子」希羅(Tyler Herro)導致交易沒成。

《HoopsHabit》的一篇文章分析，熱火主將吉米巴特勒(Jimmy Butler)本季6戰場均15.8分，三分球7投0中，狀態還未回穩。全隊因為聯盟的防疫隔離政策損失慘重，進攻、防守評比都只排名聯盟第20，每場失誤17.8次是聯盟第二多。即使沒有疫情，熱火的戰力在籃網面前也恐怕毫無威脅。

白人後衛希羅、大前鋒阿奇厄(Precious Achiuwa)，以及代言台灣阿舍乾麵的射手鄧肯羅賓生(Duncan Robinson)都被傳言是巫師索取的價碼，如果再加上選秀籤，熱火就要掂量一下值不值了。

畢爾是得分後衛，他一上場就是拚命得分，上季場均30.5分、46%投籃命中率、35%三分球命中率。除了三分球出手數沒那麼誇張，畢爾的攻擊力看起來比哈登(James Harden)相去不遠。畢爾本季10場更漲到34.9分、49%命中率。

熱火目前已綁住禁區防守悍將阿德巴約(Bam Adebayo)，他本季命中率超過6成之譜，加上巴特勒、畢爾是可以期待的組合。巫師則是在換來韋斯布魯克(Russell Westbrook)之後，因傷兵和疫情導致只有3勝8敗，目前累積6人感染新冠肺炎，如果季中戰績還是爬不回去就可以考慮提前重建。

(中時新聞網)