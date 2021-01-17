國民黨「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投第二階段連署，目前全國已累積超過13萬份連署，目標在農曆年前衝破50萬門檻。台北市議員羅智強日前宣布展開騎鐵馬南北縱走，到全台各地宣傳2項公投連署，今（17）日到苗栗縣街講，明日將到台中市，20日預計抵達高雄，與高雄市議員邱于軒聯手開講。

羅智強這幾日在中壢協助王浩宇罷免案，今他在臉書表示，看到罷王成功很感動，也佩服罷王提案領銜人唐平榮、罷王總部執行長邱仁德和許多中壢的朋友，完成這不可能的任務。

罷免並不容易，羅智強說，中間要遇到執政者無數的打壓和查水表的威脅，但唐平榮、邱仁德和許多投入罷王的朋友，扛起了所有的壓力，為中壢人喉舌，成功罷免最挺萊豬、行為最乖張的王浩宇。

罷免王浩宇案16日通過，眾人歡呼。（黃婉婷攝）

王浩宇罷免案成功通過，只是反萊豬之戰的第一勝，羅智強將繼續騎單車走南北，力拚反萊豬公投連署。根據羅智強公布的街講連署地點，今日他會到苗栗縣吉緣餐廳、尚順廣場、香山豎情橋、白山屯拱天宮等地，明將抵達台中市大甲鎮瀾宮、清水紫雲嚴、忠明南路及復興路口。

邱于軒則在臉書預告，20日將與羅智強合體，共同號召連署反萊豬公投，「人民內心的憤怒要讓政府聽到」，當天下午3點半會在高雄市大寮區萬丹市場聯手開講。

羅智強、邱于軒將於20日聯手開講，宣傳反萊豬公投。（圖／摘自邱于軒臉書）

(中時新聞網)