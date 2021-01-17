天使隊日籍選手大谷翔平與球隊談約不順，接下來要進行薪資仲裁，因為大谷是二刀流選手，雖然他預計能在本季重回投手丘，不過是否能兼顧投、打沒人知道，美媒也認為自貝比魯斯後幾乎沒有二刀流的前例，因此仲裁如何審理會更困難。

大谷翔平去年年薪僅70萬美金，還因為縮水賽季實際只領到25.9萬美金，大谷開價要一紙330萬美金的合約，不過天使只願意付250萬美金，雙方沒談妥，要走向薪資仲裁。天使總管米納西安（Perry Minasian）說，「我們都同意他應獲得加薪，不過關鍵是要加多少。」

《橙縣紀事報》點出，大谷在大聯盟前3個球季平均打擊率為2成67，47轟、整體攻擊指數0.843，比大聯盟平均好上25%，但在去年大谷表現普普，打擊率僅1成90、攻擊指數0.657。再加上他上一次健康的投球是2018年，自責分率3.10讓他奪下新人王，經過手肘韌帶置換手術後，新球季大谷是否能傷癒復出，讓天使隊抱存懷疑。

大谷翔平表示自己相當健康，對於新球季也「很興奮」，但他的狀況很難評估，假如大谷能成為先發輪值一員，在打擊方面也能保持平均水準，那麼330萬美金的年薪可以說相當便宜，不過重點就在於沒人敢保證他新球季能如願復活。

《橙縣紀事報》就說，這個仲裁案沒有前例可循，因為繼上古神獸貝比魯斯之後，沒有哪位球員同樣能以二刀流活躍於大聯盟。

(中時 )