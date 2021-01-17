沙烏地阿拉伯調高2月銷往亞洲原油官價及美國商業原油庫存連5週調降影響，國際油價續揚墊高，中油宣布國內各式汽、柴油分別調漲0.3元及0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.4元。

受制全球疫情以及為防疫而實施的經濟、旅遊限制，重創石油需求，原油2020年下跌20％。日前，沙烏地阿拉伯決定2～3月減產100萬桶/日，帶動原油穩步墊高，西德州中級（WTI）原油期貨年初迄今上漲逾10％；高盛近日更預測布蘭特原油價格可望提前在今（2021）年夏季觸及65美元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶53.13美元上漲至55.56美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為3.80％；按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.5元及0.6元。惟經考量亞鄰最低價限制，汽、柴油價格各調漲0.3元及0.1元；應調未調之0.2元及0.5元皆由中油吸收。

受大陸2020年原油進口創新高激勵，紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月14日收盤上漲1.3％，成為每桶53.57美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油攀揚0.6％，每桶達56.42美元。

高盛報告指出，疫苗已開始在全球推出，2021年第二季起市況可能快速緊縮。雖然油價攀升或讓頁岩油商決定擴產，但一開始業者應不會有太大反應，因資金成本上升、產油商決定自律，會壓抑美國的石油探勘活動。隨著油價逐漸站穩在每桶50美元以上價位，布蘭特原油價格有望在今年夏季就拉升至每桶65美元、而不是原先預測的年底。

(工商 )