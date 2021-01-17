南市消防局第四大隊日前在樹谷生活科學館舉辦防火宣導活動，設置各項闖關活動關卡。（消防局提供／李宜杰台南傳真）

南市消防局第四大隊日前在樹谷生活科學館舉辦防火宣導活動，設置各項闖關活動關卡。（消防局提供／李宜杰台南傳真）

南市消防局第四大隊日前在樹谷生活科學館舉辦防火宣導活動，設置各項闖關活動關卡。（消防局提供／李宜杰台南傳真）

119消防節即將到來，南市消防局第四大隊日前在樹谷生活科學館舉辦防火宣導活動，設置各項闖關活動關卡，其中，打火弟兄還做出了化學大泡泡，吸引許多民眾攜兒女前來參加。此外，第四大隊還設計住警器消防杯套，吹起文創風，同時富含教育意義。

新市消防分隊消防人員今年變出了漂亮大泡泡，吸引小朋友紛紛前來觀看，新市分隊甚至還做出了巨大型泡泡，讓小朋有可以融入泡泡裡照相，仿佛成了大型相框。

此次，活動還邀請新市區公所的防災香腸車前來參與，由公所人員製作防災小遊戲助陣，吸引了不少小朋友前來，透過遊戲了解更多防災防疫知識，小朋友從小學起，居家生活更安全。

由於居家安全從自我做起，而住宅用火災警器則是家裡安全的守護神。為推廣警報器家家戶戶都有安裝，新市分隊與樹谷科學館今年設計出了住警器消防杯套，送給闖關過的小朋友，讓各個驚呼「好想拿到！」

第四大隊大隊長陳博文表示，防疫新生活原則之下，透過舉辦大型防火宣導活動，讓幼稚園至國小六年級以下學童，對於寒假過年期間的居家安全知識有更多的了解，減少災害的發生。

(中時 )