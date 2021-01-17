國民黨主席江啟臣強調，如果民進黨政府真的愛護人民，應該要收回行政命令不要讓萊豬進來，「民意的反彈非常大！」（盧金足攝）

國民黨台中市議員楊正中、黃健豪17日在西屯區水湳市場舉行反萊豬連署活動，國民黨黨主席江啟臣到場加油打氣。（盧金足攝）

台中市議員楊正中表示，周休二日台中市天氣稍暖和，年底許多家庭都趁著假日到市場進行採買，很感動有很多民眾連來兩天，為他們加油。（盧金足攝）

「反萊豬、護健康！」國民黨台中市議員楊正中、黃健豪17日在西屯區水湳市場舉行反萊豬連署活動，周日天氣回溫，很多來菜市場買菜的民眾參與連署，有人連來兩天，拿連署書要回去要給左鄰右舍連署， 還有婆婆媽媽高喊「不吃毒豬肉！」國民黨黨主席江啟臣到場加油打氣，強調「大家要團結、要連署，讓民意訴諸公投，讓民進黨政府知道人民的意志」。

江啟臣強調，今年是萊豬元年，如果民進黨政府真的愛護人民，應該要收回行政命令不要讓萊豬進來，「民意的反彈非常大！」

來買菜的民眾也當場問江啟臣，「現在中央政府這麼惡霸，填寫連署有沒有用？」江啟臣表示，以往反核食連署通過後，台灣就沒有再進口核食，所以大家要團結、要連署，讓民意訴諸公投，讓民進黨政府知道人民的意志。

楊正中表示，周休二日台中市天氣稍暖和，年底許多家庭都趁著假日到市場進行採買，服務處假日連兩天都在市場擺設連署攤位，從早上八點一開張就很熱絡，很感動有很多民眾連來兩天，為他們加油。

菜市場採買的民眾對反萊豬反應烈，楊正中、黃健豪服務處的連書書一早就被連署完，工作人員趕快回服務載來連署書。

黃健豪表示，台中市水湳市場位於西屯、北屯邊界，市場賣貨物美價廉，各路買手都會前來，今天更是受到熱情的攤商邀請，到水湳設連署站。

「看到許多人買菜經過，都會帶著孩子過來簽署！」黃建豪指出，民眾對豬肉含「萊克多巴胺」心裡有疑慮，為了保衛下一代的健康，很自發性前來連署。

楊正中說，看到那麼多民眾自發性地前來，甚至從原本只是來買菜，看到現場人力不足，當場當起志工協助其他人填寫令人感動，也顯示基層民意對於萊豬很反彈，建議中央政府最好趕快收回行政命令，以合民心。

議員服務處人員表示，由於連署為求資料正確且不能塗改，避免中央選委會認定疑慮，雖然有很多熱心民眾拿多份連署書回家給家人簽署，但經過議員與志工仔細核對偶有錯誤，造成民眾往返多次，但民眾意志堅定，不厭其煩的填寫資料。

楊正中及黃健豪呼籲，民眾可就近至當地議員服務處拿連署書或電話詢問格式，避免來回奔波，民眾以行動力挺反萊豬，要讓民進黨知道民意的力量。

連署反萊豬，買菜民眾問有效？江啟臣：要讓民進黨知道人民的意志

(中時 )