隨著電子商務平台的蓬勃發展，大量包裝垃圾成了新的環保問題，環保署去年底試辦網購包裝減量活動，截至12月底使用包裝8241件，但歸還只有2067件，歸還率僅25％，環保署表示，循環箱袋的回收有待加強宣導，也會與業者商議增加回收誘因的方式。

環保署與產、官、學、研及環保團體共同研商訂定「網購包裝減量指引」，指引規劃於2019年底前達成包裝材重量應低於包裹總重10％；2020年底前達成包裝材使用單一可回收材質、包裝材使用一定比例以上再生料製作、包裝印刷面積小於50％且包裝不使用PVC；2022年底前達成網購包裝出貨使用可重複循環的包裝箱(袋)比例達10％。

而去年10月環保署基於該指引試辦「網購包裝i循環」活動，首先有PChome24小時購物、momo購物網、台塑購物網以及直接跟農夫買等4家業者試跑，但根據環保署統計，截至去年12月底，上述平台出貨件數達8241件，但回收件數僅2067件，試算歸還率僅25％左右，成效有待加強。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，每家業者回收包裝箱的方式不盡相同，以台塑購物網為例，該業者讓民眾自由選用，歸還率可達8成左右，而直接跟農夫買則是宅配業者親自到府回收，同步收回之下回收率幾近100％。

至於PChome24小時購物和momo購物網，因為沒有民眾自由選擇的選項，是循環箱袋直接出貨，即便包裝上有循環使用的說明但民眾往往沒有注意到就直接丟棄，或者因為循環箱袋較耐用，也有民眾留著自用的情況發生。

賴瑩瑩說，未來將與業者商議以民眾可自由選擇使用循環包裝箱為方向，這樣民眾在歸還上也較為主動；至於是否以收取押金的方式來改善，這部分仍待評估，目前尚無計畫。

(中時 )