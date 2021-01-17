新冠肺炎肆虐全球，許多一線科技大城市近1年來都守不住疫情擴散，包含日本，目前確診數目前已來到7014例，56死、國內重症965人，屢屢創新高紀錄，醫療量能已拉警報，很難想像這樣的數據，發生在一個各方面高度發達的國家，而追究疫情失控原因，日本國人一個超蠢行為被認為是關鍵原因，旅日寫真女星咖滋咪(潘家儀)，也證實此事，覺得相當致命。

自新冠肺炎擴散範圍走向國際以來，身為本屆奧運主辦方的日本，疫情不斷升溫，屢屢大爆發，漸漸走向失控的情勢，但觀察東京澀谷、新宿等熱鬧區域，明明疫情狀況比台灣嚴重許多，但民眾卻很少戴著醫療口罩，據《三立新聞網》報導，在東京定居超過10年的平面視覺設計師A子，出門都選戴海棉口罩而非醫療口罩，理由竟是「醫療口罩造型不好看」，加上不能重複洗，覺得海綿口罩經濟又時尚，而這樣的觀念，是日本民眾的普遍美感，也是對於疫情控制上的一大重傷。

觀察日本藝人的社群平台，可以發現他們po出的生活照，雖平時有在戴口罩，但多是棉布材質居多，木村拓哉夫妻就是，最近他們都戴澳洲來的時尚口罩，還買送給全劇組使用，這款口罩強調使用PEREMA超微粒子酸化亞鉛，可抑菌並重複清洗150次也能維持功效，防塵還能修飾臉型，被木村拓哉公開說是2020年前三大必買商品，但在疫情之下，這樣的功能根本無法抵擋病毒。

目前人還在日本寫真女星咖滋咪，接受專訪討論當地的疫情，被問到日人普遍選棉口罩不戴醫療口罩一事，她證實確實是如此，表示日本人戴口罩「真的是帶好看居多」，且防疫意識低下，很偶爾才會看見有人戴醫療口罩，甚至一般日本人可能根本不知道醫療口罩是什麼，咖滋咪更透露，如今日本疫情又變嚴重，但新聞報導卻說這個月街頭上的人數，是去年同月份的兩倍，直言「大家真的無所謂不在乎疫情，只覺得經濟影響比較嚴重」，這樣的防疫觀念讓人感到憂心。

(中時新聞網)