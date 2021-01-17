17日行政院長蘇貞昌親自到基隆港了解工程執行狀況。（陳彩玲攝）

行政院長蘇貞昌表示，基隆港在軍事用途上扮演著要角色。（陳彩玲攝）

、基隆市政府以都市再生為主軸，規畫港區廊帶發展，中央不但支持更挹注60億元推動16項計畫，17日行政院長蘇貞昌親自到基隆港了解工程執行狀況，他認為，未來建設陸續完工，基隆將成為一大亮點，也是近距離實現「向山致敬、向海親近」的城市。

交通部政次王國材簡報時列出16項建設計畫，他說，工程總經費達68.12億元，中央補助60.66億元，包含交通部50.52億元、內政部3.9億元、文化部2.54億元、環保署3.26億元和漁業署4000多萬元，地方自籌7.46億元。

蘇貞昌提及，基隆港在軍事用途上扮演著重要角色，而「軍港西遷」講了20多年卻一動也不動，直到前年2月在林右昌不斷爭取下，才順利動工，他指出，基隆港有完整擘畫，並且逐項實現，不但有計畫、而且有節奏，就像堆積木一樣，現在基隆市已經大豐收。

蘇貞昌表示，可以看出林右昌的遠見，加上蔡英文總統、中央的支持，從各方面的建設讓基隆改頭換面，近年各部會提供逾60億元經費補助，未來疫情過去、旅客大樓完成，大家可以在新的建築上看著郵輪進港，定能成為基隆一大賣點，也是近距離實現「向山致敬、向海親近」政策。

林右昌指出，基隆為首都圈東側國家門戶，自從他上任後，透過「一個核心、兩個翅膀，以及基隆河谷廊帶」計畫，打通首都圈的任督二脈，其中「東岸郵輪旅客大樓整建」就是成果之一，未來城際轉運站、中正公園地標豎梯工程、軍方營舍搬遷預計都會在今年完工，還有許多改造計畫都按照程序推動中。

(中時 )