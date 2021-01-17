李又汝以《無主之子》獲得亞洲電視大獎「最佳女主角獎」。（民視提供）

李又汝以《無主之子》獲得亞洲電視大獎「最佳女主角獎」。（民視提供）

第25屆亞洲電視大獎因新冠疫情影響，頒獎典禮改為線上直播，昨天（16日）晚上公布來自全亞洲各項入圍者得獎名單，除了香港影帝黃秋生以《理想國-聲音的監獄》獲得最佳男主角，李又汝也以民視社會寫實劇《無主之子》獲得「最佳女主角獎」，與黃秋生一起登上亞洲電視大獎最新視帝、視后！李又汝第一時間不敢置信，喜極而泣連問了三次：「真的是我嗎？」

李又汝這次跟《鏡子森林》的楊謹華、《三春記》的陳美鳳一起入圍「最佳女主角獎」，最終脫穎而出，得知以《無主之子》獲得亞洲電視大獎最佳女主角，李又汝忍不住激動落淚。她表示，非常謝謝民視電視台、鳳凰藝能經紀公司，還有製作單位列夫特製作團隊，謝謝他們願意給她機會，挑戰「小蘭」這個角色，更謝謝對手戲的搭檔黃鐙輝、孫綻給她非常大的力量。李又汝也說自己就是新人，希望未來有更多機會拍更多的作品。

民視今年一共獲得「年度最佳無線頻道奬」、最佳新聞節目獎「民視英語新聞-防疫最前線」及最佳女主角等3項大獎。民視董事長王明玉非常開心榮獲亞洲電視大獎的「年度最佳無線頻道獎」，她說這是第三年替公司拿到這個獎，真的非常開心，也是非常光榮的時刻，特別感謝民視員工大家齊力同心為民視努力付出，更重要的是評審及觀眾朋友的肯定。

民視新聞傳播群副總經理胡婉玲表示，台灣全體人民打了一場防疫戰，「我們新聞人也打新聞戰」。她認為，民視新聞打了一場漂亮的新聞戰，儘管當前無法出國採訪，民視新聞也針對疫情做了很多報導，在台灣發揮很好的成果，展現「新聞人的本質」。

(中時 )