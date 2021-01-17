美國總統當選人拜登20日就職，雖然我方仍在積極爭取，但基於美方防疫和維安考量，至今仍未拿到參與典禮的「門票」。 外交部今天表示，我國政府會視美方就職典禮規劃情形，以適當方式對美國新政府表達我方的祝賀。

隨著美國總統就職典禮時間逼近，華府風聲鶴唳形同封城，各地也因傳出近日可能有武裝抗議活動，美國總統川普已宣布華盛頓特區自11日至24日進入緊急狀態，並要求聯邦政府協助穩定秩序。

由於拜登就職典禮安排出席的人員更精簡，據了解，我國往年主要透過友好的國會議員拿到出席「門票」，但此次維安考量更嚴格，我方駐美代表處至今仍未取得入場門票。

對此，外交部副發言人崔靜麟今天回應記者詢問時表示，美國新任總統拜登就職典禮訂於華府時間本1月20日舉行。美方基於防疫考量，將大幅縮小第59屆美國總統就職典禮舉辦規模。

此外，他說，為加強總統就職典禮活動維安措施，哥倫比亞特區於即日起至本月24日進入緊急狀態，就職典禮規畫可能因維安考量相應調整。

崔靜麟強調，我國政府會視美方就職典禮規劃情形，以適當方式對美國新政府表達我方的祝賀，也期盼與拜登團隊密切合作，在既有的良好基礎上，持續穩健提升台美關係。

(中時 )