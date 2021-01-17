桃園市議員王浩宇被罷免成功後，藍營士氣大振，準備再接再厲，並將目標放在下月6日進行罷免投票的高雄市議員黃捷身上。資深媒體人羅友志在自己的Youtube頻道上進行網路投票，發現在王浩宇被成功罷免後，罷捷的士氣提振，他認為罷捷能夠成功最好，並指無論成敗與否都會讓民進黨嚇出第二身冷汗。

羅友志16晚間在自己的Youtube頻道上，針對黃捷罷免案發起一項網路投票，詢問網友「罷免王浩宇之後，你覺得清捷隊的成功率如何？」今上午羅友志PO出投票初步結果，1000多名網友投票結果顯示，12%網友認為沒有辦法罷免黃捷；61%認為一定能罷免黃捷；16%認為只要罷免成功率達到8成，就能嚇死黃捷；另11%認為能有一半的成功率就不錯了。

對此，羅友志今(17日)在臉書上表示，原本欲振乏力的信心，在罷王成功後，明顯一副躍躍欲試的模樣，認為黃捷的罷免案能過最好，至少也要8成達標，這樣就夠讓民進黨嚇出第二身冷汗了。

此外，黃捷今在市場發放春聯並接受媒體訪問時表示，對王浩宇罷免案的情況並不了解，認為不能和鳳山的情況做比較，而她也不會多加評論或揣測。對於自己也面臨罷免，黃捷則強調，會全力付出爭取選民認同，「希望鳳山選民支持我，到時候我自己的這個案子可以順利的度過」，並呼籲大家能出來投不同意票。

我在個人YouTube頻道做的民調 原本欲振乏力的信心，在霸王成功後，明顯一副躍躍欲試的模樣！ 我個人認為，黃捷罷免，能過最好，至少也要八成達標，夠讓民進黨嚇出第二身冷汗了！ #清捷隊 由羅友志 友話直說發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)