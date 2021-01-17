民進黨桃園市議員王浩宇昨(16)日被罷免成功，而將在2月6日面臨罷免投票的黃捷則急於到處拜訪發春聯尋求支持「反罷免」；然而當黃捷衝刺行程時，卻被發現有多個室內室外場合都是未戴口罩，令人質疑為防疫當前的最壞示範。

高雄市議員黃捷被發現跑行程時未戴口罩。（圖／翻攝黃捷臉書）

罷王成功後，黃捷今日勤走鳳山早市發放春聯，並於受訪時表示，「要把市政工作，不管是議會問政，還是地方服務，要更努力讓民眾看到過去這兩年的成果，那在表現上火力一定要全開。」她強調，自己一直以來盡心盡力把鳳山民眾需求放在心上，並把自己心力奉獻給鳳山。

對於罷免團體要在1月23日舉辦徒步遊行和「罷捷之夜」，黃捷則回應，「目前當然希望說，大家透過我市政的表現來給予我最後的一個選擇、最後的決定，所以相關的活動都還是以市政的工作項目為主。」她強調，希望自己還是要把該做的事情做好，才是最重要的。

然而黃捷到處發放春聯與民眾拍照的同時，卻也被發現她放在臉書的照片，有多張都是未戴口罩。由於民進黨日前才批評藍營政治人物，在辦活動時不戴口罩、勤握手，都是顧政治不顧防疫得最壞示範，碰到同為泛綠陣營的黃捷，似乎也剛好適用。

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(中時新聞網)