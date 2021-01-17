一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享西營小祠頂住重達22公噸飼料車的神奇照片，讓網友直呼神奇。（截自臉書社團《爆廢公社公開版》）

有網友在臉書社團分享讓人嘖嘖稱奇的畫面，一台重達22噸的飼料車轉彎傾斜，差一點翻覆，卻幸運被一座路邊的小祠堂「頂住」，整台車斜靠在小祠堂上，沒有真的翻覆，飼料車駕駛以及他懷孕9個月的妻子全都平安無事，畫面曝光，也讓眾人驚呼：真的被保祐！

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享3張照片並發文：「這西營太厲害了，頂了一台飼料車。西營不是土地公廟哦！！！不是土地公！不是土地公！不是土地公！」。

據tvbs 報導，15日上午11時許，23歲劉姓男子駕駛一台22公噸的飼料車，載著懷孕9個月的老婆行經高朗村平和路時，疑似右轉當下沒注意內輪差，導致右後輪直接陷入水溝，整輛車失去平衡，眼看就要翻覆的瞬間，路旁一座代天府的「西營小祠」把車穩穩頂住，車子沒有翻覆，劉男與妻子安然無恙。警方獲報到場，劉男酒測值為0，詳細肇事原因還要再釐清。

網友看到這神奇的畫面，嘖嘖稱奇留言：「太神了！」、「準備蓋大廟了」、「抗震100 這個建築商 值得」、「快來看良心建商蓋的房子」、「這個工程保證沒有偷工減料」、「駐紮這的兵馬真的是夠力！」。

據了解，台灣許多大型寺廟周圍，東、西、南、北方，通常設有四營元帥來守護地方，廟宇前還有一營為中營，總共會有「五營神將」，就好像以前的帝皇時期，皇上派兵駐守邊境，阻擋侵略一樣的道理，是屬於國內漢人與東南亞閩南族群間的共通信仰。

(中時新聞網)