台灣陸續傳出院內感染，甚至有社區感染的風險，連防疫指揮官陳時中都自曝因感冒發燒跑去採檢。民眾不禁要問，阿中部長身處抗疫前線，當然不能有事，但一般市井小民想求個心安，為何也不得其門而入；群聚醫院內甚至有醫師因無法採檢，一個星期不敢回家，就怕傳染給妻小。台灣一直以來為人所詬病的「採檢門檻過高」，再度受到質疑。

台灣現階段作法是，若有類似新冠肺炎的症狀如發燒、喉嚨痛等，必須符合旅遊史或接觸（確診個案）史，才能免費採檢，否則一次7000元；還不是有錢就能篩，沒事的人跑去醫院求採檢，絕對會被踢出來。

陳時中去過發生院內感染的北部某醫院、又有發燒等狀況，自然符合採檢標準，幸好兩次都陰性；畢竟以陳的地位，一旦發生什麼事，對國內防疫信心將是重大打擊。

只是民眾想問，在可能有社區感染的風險下，為何政府仍死守「不開放普篩」底線，不僅以高額費用嚇退想採檢的人，也設立門檻禁止拿得出錢的人主動採檢。陳姓民眾不滿地問：「萬一真的被感染了怎麼辦？」

兒科醫學會副理事長林應然認為，在考量採檢量能下，「以價制量」確實有效果，但防疫單位必須思考，不輕易篩檢的政策真的不能改嗎？他以爆發院內感染的醫院為例，全院無論醫護或工作人員都有染疫風險，這些人會回家、會走進人群，稍有不慎都可能導致社區感染。

「局部性的普篩有必要」，林應然舉例，以他執業的診所來說，要是沒有高度懷疑患者確診，基本上不鼓勵採檢，避免造成醫療負擔。但群聚醫院既然已發生感染，全面篩檢就有必要，「絕不能讓確診者回到家庭或社區，那就連環爆了！」

他強調，病毒圍堵很難，擴散卻很簡單，指揮中心應重新思考部署，把傷害降到最低。

(中時新聞網)