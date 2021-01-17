蘇花改去年初全線通車後，因國道5號無法直接開上蘇花改，時常造成蘇澳市區車多回堵，交通部已展開國5銜接蘇花改的可行性評估。據悉，高速公路局已完成可行性評估初稿，目前正在修改整併，預計月底提報交通部，由交通部決定採國5延伸至台9線，或建聯絡道直通蘇花改。

國5終點站在蘇澳，蘇花改起點也在蘇澳，相距約3到4公里。自去年1月蘇花改全線通車後，一到假日，車流一下交流道全匯集至蘇澳市區，嚴重影響當地交通，宜蘭縣政府希望蘇花改能與國5相連。

高公局當初評估，從國5末端銜接至蘇花改白米橋與永樂高架橋，路線約7公里，經費初估近200億元，但後續還要調查地質、確認路線中隧道、橋梁長度、用地取得所需費用等才能定案。

據悉，國5直通蘇花改評估，擬建7.1公里聯絡道且須經過5座隧道，預計平日可省約10公分鐘通行時間，假日可省20分鐘。

高公局表示，國5銜接蘇花改的可行性評估初稿大致底定，包括宜蘭縣政府、公路總局等單位於去年底的審查會中，對於路廊均有共識，報告正在修改中，預計本月整併完畢報部。

(中時 )