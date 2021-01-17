喝魚湯千萬要注意，不小心可能吞下魚刺，刺破大小腸。大陸佛山一名陳姓女子喝完魚湯後，隔天凌晨居然腹痛難耐，經手術後取出長達4公分的魚刺，所幸最後無大礙，目前正在醫院康復中。醫生提醒，如果沒及時取出，魚刺將會隨著腸蠕動繼續遊走，有穿破其他臟器血管的可能。

根據陸媒《佛山電視台》報導，佛山一名陳姓女子本月12日凌晨突肚子痛，一開始以為是吃壞肚子，所以沒有放在心上，不料越來越痛，吃了成藥也沒用，趕緊到醫院就醫。醫生檢查後認為，陳女胃腸穿孔的可能性大，果然一連串檢查後，發現陳女腹腔內高密度影，判斷應是異物引起腸穿孔。

對此陳女表示，最近沒有吃過硬東西，也沒受過傷，但在肚子痛前一天曾吃過冬瓜燉魚湯，當時並沒有不舒服。醫生聽完驚覺不妙，經CT拍照顯示，陳女板狀腹出現明顯的腹膜炎，趕緊替她動手術，取出4公分多長的魚骨頭。

醫生表示，魚刺已經完全穿透了小腸，如果再不取出，將會隨著腸蠕動繼續遊走，最後遺留在腹腔內化膿，甚至有穿破其他臟器血管的可能；醫生透露，從某種程度上來說，陳女算是幸運，如此粗大尖銳的魚刺，竟一路通過了食道、幽門、十二指腸等狹窄處，如果扎破的是這幾個部位，那問題就沒有這麼簡單了，可能危及生命。目前，陳女術後恢復良好，正在醫院康復中。

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(中時新聞網)