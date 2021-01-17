新北市八里區某農地地主新建違章建築，工務局發函將強制拆除，不料過程中有違建蟑螂謊稱是拆除隊隊員，私下付費可免於拆除命運，屋主信以為真傻傻答應，直到工務局察覺有異才東窗事發，詐騙人也被移送法辦；拆除大隊表示，這種違建蟑螂很多年沒出現了，近期不知為何又現蹤，提醒民眾如有任何疑義可洽詢拆除大隊。

該違建位於八里農地上，共2棟施工中金屬建物，1棟2層高、1棟1層高，面積約51.4坪，去年3月施工過程中遭人檢舉，工務局拆除大隊現地會勘後發函改善，不料拆除大隊隊員前腳剛走，緊隨在後的違建蟑螂便悄悄現蹤，冒充拆除大隊名義，誆騙屋主「付費給我，就讓你免於拆除命運」，屋主情急之下信以為真，竟傻傻答應。

數日後工務局前往確認違建狀況，屋主困惑不已決定吐實，拆除大隊隊員察覺有異，根據屋主留下的違建蟑螂聯繫電話和地址，立即報請政風室展開調查，循線找到違建蟑螂住處並移送法辦，地檢署以加重詐欺罪嫌起訴，全案審理中。

新北市拆除大隊副總工程司林奕佐指出，違建蟑螂多半利用屋主惶恐心態，看準拆除大隊剛離開，趁隙上門索討費用，屋主自以為找到救命稻草，情急之下只想付錢了事，卻不慎誤入陷阱；不過違建蟑螂多半在早年才有，近年很久沒出沒了，這次不知為何再次現蹤。

工務局補充，同仁查報違建時一定會出示或配戴識別證，絕不會有私下收取處理費的情形，提醒民眾提高警覺，也呼籲不肖分子切勿冒用市府及拆除大隊同仁名義，再有類此案件一定嚴加調查。

(中時 )