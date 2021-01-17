台南市的火化場日前發生一起罕見意外，禮儀師推送棺木進火化場時，不慎發生棺木從推車上翻落墜地，棺蓋掀開亡者外露事件。台南市殯葬所指出，該起意外由業者與喪家自行協調後續責任問題，幸好未延誤火化時間。

據ETtoday新聞雲報導，這起罕見意外發生在16日上午，禮儀人員用推車將棺木推入火化場時，不慎發生棺木翻覆墜地、遺體外露事件，禮儀師當場嚇壞，火化場工作人員見狀立即協助，讓死者遺體重新入殮，也因此耽誤原本火化前的儀式，讓家屬相當不諒解。

台南市殯葬管理所表示，現在火化用的棺木，都是以材質較薄的木材所製，以致於棺木掉落地上，有可能會損壞或棺蓋開啟，這起意外是禮儀師推送棺木時造成的疏失，所方在第一時間協助，但後續相關責任歸屬，由喪家與禮儀公司自行協調處理，所方不介入。

針對這起事件，PTT名人、接體員「BigBrother大師兄」在臉書發文表示：「唉，距離喪事結束只剩一步之遙了，發生這樣的事情真的好難過」。

他也分享親身經歷，曾接過一位體重140公斤的「大德」，家屬擔心棺木會不會蹦掉，禮儀師也偷偷跑來說「不要先上好了，我看棺木快裂了……」，嚇得體重120多公斤的他「宵夜少喝一杯珍奶」。

(中時新聞網)