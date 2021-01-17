近年大陸宮廷劇熱潮居高不下，要說到這股潮流，必定想到《後宮甄嬛傳》，該劇捧紅一大票娘娘、小主，飾演女主角「甄嬛」的大陸女星孫儷，更是因此登上演員事業頂峰，後續她也不斷接演經典戲劇作品，沒想到事後孫儷受訪時竟公開表示，不願再與《後宮甄嬛傳》中的某妃子合作拍戲，不是別人，正是在戲中跟她情同姊妹的「沈眉莊」斕曦，一番話驚呆網友。

孫儷在《後宮甄嬛傳》後，隨著戲劇收視開紅盤，她的演藝地位已不可與過去相比，而她此後戲約更是滿檔，又接拍了《羋月傳》、《那年花開月正圓》等，甚至跟丈夫鄧超聯袂主演名導張藝謀大作《影》，獲第55屆金馬獎影后提名，不過多年過去，外界對於她在《後宮甄嬛傳》中的演出仍念念不忘，孫儷也坦言，要超越曾演出的甄嬛很困難，「但我能保證我的表演在我的水平線上」。

孫儷表示不想再跟「沈眉莊」斕曦(右)同戲，因為兩人私下也成了好姊妹，感情太好導致很難進入新角色。(翻攝自後宮甄嬛傳官方微博)

討論到孫儷在《後宮甄嬛傳》中的演出，很難忽視她與斕曦飾演的「沈眉莊」之間的互動，兩人從該劇一開始就飾演一對好閨密，情同親姊妹，即使入宮後遭遇各種機關算盡，但兩人情誼始終不變，甚至不離不棄挺過一波波艱難，兩人的對手戲在劇中，佔了相當大的份量。

戲殺青並開出大紅盤，孫儷接受了採訪，卻說不願再跟斕曦合作，但理由其實很暖心，孫儷說兩人在演出《後宮甄嬛傳》時非常入戲，戲結束後，好感情留了下來，導致後來不管再合作接什麼戲，總是自動跳戲，「彷彿我們還是好姊妹」，《羋月傳》就是如此，兩人演對手戲，自動表現出好姊妹氛圍，孫儷坦言遇上斕曦，就很難進入新戲的角色，「總覺得好像看到曾經的過去」，一番真情告白讓粉絲聽了又驚訝又覺得可愛，甚至聽了之後，有點期待她們再同台。

(中時新聞網)