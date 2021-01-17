【現場直播】疫情有變？ 陳時中親上火線說明｜2021.1.17

北部醫院群聚感染再擴大！國內今再新增1本土個案，為案838確診醫師的同事，本身也是一名30多歲醫師，兩人在1月10日有接觸，一採陰性，昨案852護理師確診後，與首名染疫醫師有接觸的256名醫事人員進行二採，其中今天最新確診的案856二採呈陽性，成為國內第二例新冠肺炎確診醫師，也是被案838傳染的第三人。

醫事召集人張上淳表示，案838醫師的感染源案812還在加護病房當中，使用呼吸器，目前生命沒有危急，檢驗結果還是陽性，Ct值31。

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案856)，為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院之醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性，因應案852確診，衛生單位於昨(16)日陸續針對案838、839匡列之265名醫院人員進行二採，其中案856檢出陽性於今日確診；另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

因應本起事件，院方已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。此外，將安排專家進駐該院，針對醫院感染管制措施等防治作為給予指導及協助。

指揮中心再次提醒，針對此次事件之相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

圖為北部醫院265名醫護2採結果。(指揮中心)

指揮中心統計，截至目前國內累計137,062例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含134,711例排除)，其中855例確診，分別為756例境外移入，60例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、755人解除隔離、93人住院隔離中。

(中時新聞網)