「作戰火力」（OpFires）高超音速飛彈第一階段測試

美國國防高等研究計劃署（DARPA）正準備研製新型「作戰火力」（OpFires）高超音速飛彈，而它將賦予陸軍在20分鐘內，打擊1,000英里（近1610公里）遠目標的能力。

據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網報導，國防高等研究計劃署在聲明中說，滑翔速度達5馬赫的「作戰火力」最近通過了初步設計審查，如今已有「全面的設計和測試計畫」，他們預定從2022年起試射。

一旦事實證明，「作戰火力」能發揮效用，國防高等研究計劃署將把整套計畫移交給陸軍，讓他們採取下一步行動。而按照陸軍的構想，「作戰火力」是所謂的加力滑翔武器系統，它裝載於發射車的大型飛彈上。

飛彈發射後不斷加速到高超音速，將滑翔器載到極高處，但仍在大氣層內。而「作戰火力」不像彈道飛彈彈頭般，進入低地球軌道，反倒以高超音速向目標滑翔。

目前還不清楚，「作戰火力」的速度最後會多快，但它時速可達3,836英里（約6173公里），不到20分鐘內，就快到足以滑翔1,000英里（近1610公里）。另一方面，俄羅斯的「先鋒」（Avangard）高超音速滑翔彈頭利用洲際彈道飛彈（ICBM）加力器，速度則可達20馬赫。

據國防高等研究計劃署說，「作戰火力」攻其不備，穿透既有的防空系統，發動高超音速攻擊。例如，它能突破防空網，轟炸關鍵目標，為載人戰機「踹門」。此外，陸軍也能利用「作戰火力」，自行攻擊目標。

按照洛克希德馬丁（Lockheed Martin）設想，要將「作戰火力」裝上重型卡車起落架，由C-130力士型（Hercules）運輸機運送。而那可以讓它飛入戰區邊緣的偏遠機場，發射飛彈進行「突襲」，接著迅速離開。

(中時新聞網)